Загсы Москвы начали принимать заявления для проведения бракосочетания в городском транспорте

В 2024 году продолжит свою работу проект «Новые адреса счастья».Загсы Москвы начали принимать заявления на бракосочетания на площадках городского транспорта, в 2024 году продолжит свою работу проект «Новые адреса счастья», сообщает Вечерняя Москва.
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