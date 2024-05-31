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В Орловской области явно недостаточно конфисковывают имущество

В Орловской области явно недостаточно конфисковывают имущество

На прошедшем накануне, 30 мая, заседании коллегии прокуратуры Орловской области был поднят вопрос об эффективности применения правоохранительными органами законов о наложении ареста на имущество, принятии обеспечительных мер в суде, а также о состоянии законности при реализации конфискованного имущества службой судебных приставов.

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