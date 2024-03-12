Трамп помилует участников штурма Капитолия при своей победе на выборах

Global Look Press/Michael Nigro/Keystone Press Agency Если бывший руководитель США Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре 2024 года, он помилует всех осужденных участников штурма Капитолия, состоявшегося 6 января 2021 года.
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