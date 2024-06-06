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Сергей Семак заявил, что победы "Зенита" не утомляют команду

Сергей Семак заявил, что победы "Зенита" не утомляют команду

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда не устала от постоянных побед. Он отметил, что каждый успех - это большое достижение, которое требует полной самоотдачи от всех участников процесса.

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