Сергей Семак заявил, что победы "Зенита" не утомляют команду

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда не устала от постоянных побед. Он отметил, что каждый успех - это большое достижение, которое требует полной самоотдачи от всех участников процесса.
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