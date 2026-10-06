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SPLETNIK

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Кайли Дженнер получила главную роль в сериале, который спродюсирует Ким Кардашьян

Кайли Дженнер получила главную роль в сериале, который спродюсирует Ким Кардашьян

29-летняя блогерша и возлюбленная актёра Тимоти Шаламе Кайли Дженнер исполнит главную роль в сериале Bachelorette Weekend, который спродюсирует её старшая сестра, 45-летняя Ким Кардашьян.

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