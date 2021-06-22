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Почему Вячеслав Зайцев отправил свою музу Регину Збарскую из моделей в уборщицы и предпочёл одиночество

Почему Вячеслав Зайцев отправил свою музу Регину Збарскую из моделей в уборщицы и предпочёл одиночество

Почему Вячеслав Зайцев отправил свою музу Регину Збарскую из моделей в уборщицы и предпочёл одиночество Оксана БуянкинаВячеслав Зайцев — популярный художник-модельер мирового уровня.

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