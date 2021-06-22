Почему Вячеслав Зайцев отправил свою музу Регину Збарскую из моделей в уборщицы и предпочёл одиночество Оксана БуянкинаВячеслав Зайцев — популярный художник-модельер мирового уровня.
Популярные статьи
- Жадные российские знаменитости, которые слишком “зазвездились” и требуют баснословные гонорары за роли
- У многих появились сомнения, что Владимир Меньшов ушёл из жизни из-за коронавируса, а всё из-за подозрительного момента на прощании с режиссёром
- Зрада или не зрада? Киевляне прокомментировали общение на русском языке
Свежие комментарии