NASA: управление продолжит выполнять цели президента США в области космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства[ (NASA) продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила представитель агентства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon.
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