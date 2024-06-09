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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Кочанова: «В прыжках в высоту в России интересная конкуренция. Если сравнивать с европейскими странами, уровень у нас куда выше»

«В нашем виде уже достаточно давно очень интересная конкуренция, потому что в России не менее пяти спортсменок могут прыгнуть за 1,90 метра.

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