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Царьград

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Северная Корея открыла особую экономическую зону для посещения иностранцами

Северная Корея открыла особую экономическую зону для посещения иностранцами

Новая зона рассчитана на иностранных инвестров и деловые визитыПопулярный китайский туристический оператор Young Pioneer Tours объявил на своём официальном веб-сайте о том, что Северная Корея открыла для иностранцев особую экономическую зону "Расон", которая предназначена для посещения иностранцами.

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