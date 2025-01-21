Северная Корея открыла особую экономическую зону для посещения иностранцами

Новая зона рассчитана на иностранных инвестров и деловые визитыПопулярный китайский туристический оператор Young Pioneer Tours объявил на своём официальном веб-сайте о том, что Северная Корея открыла для иностранцев особую экономическую зону "Расон", которая предназначена для посещения иностранцами.