В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с накруткой кешбэка

Финансовую схему с накруткой кешбэка, благодаря которой покупатели возвращают по полной стоимости товар, а себе оставляют кешбэк, призвал пресечь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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