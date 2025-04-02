ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    На Западе вообще модно врагов назначать!AP: в НАТО не вид...
  • Eduard
    Люди которые устраивают в мире перевороты и войны,уверяют всех,что Россия"агрессивна"!AP: в НАТО не вид...
  • Eduard
    Правильно! Что бы раз и навсегда уничтожить Европу и США,нужно всего пару часов и ядерные ракеты,всё.Никакая армия и ...AP: в НАТО не вид...

В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с накруткой кешбэка

В Госдуме призвали пресечь финансовую схему с накруткой кешбэка

Финансовую схему с накруткой кешбэка, благодаря которой покупатели возвращают по полной стоимости товар, а себе оставляют кешбэк, призвал пресечь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх