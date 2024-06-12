Семейные тайны: достанутся ли детям Алсу и Абрамова шикарные квартиры и дома после развода матери и отца

Певица Алсу и ее муж, Ян Абрамов, решили расстаться после 18 лет счастливого брака. Но что ждет их звездных наследников? Даже наличие троих детей, 17-летней Сафины, 16-летней Микеллы и 7-летнего Рафаэля, не остановило певицу Алсу от развода.