Евреи и шоколад: несколько малоизвестных фактов

Шоколад — одно из самых популярных лакомств в мире, способное поднимать настроение, повышать жизненный тонус и восстанавливать утраченные силы.
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Хочу этот торт!!!!
Вот вкуснотища-то!!!!