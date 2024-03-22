Стало известно, на сколько могут посадить скандального блогера Джавадова

Государственный обвинитель озвучил позицию в челябинском суде.Бывший участник телешоу "Дом-2" и блогер Альфред Джавадов известен челябинцам тем, что посещал заведения общепита и намеренно устраивал там скандалы.
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