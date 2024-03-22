Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Да уж сразу атомной бомбой, а то ракетой мелковато ....В "Крокусе" были ...
  • Людмила
    Что царьград , что Михайлов тупизна так и прёт, детский лепет однако несут...иногда лучше молчать, чем говорить, язык...Кто стоит за тера...
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    вот она политика Путина по миграм: пока детишки толпой забивают русских, их папашки расстреливают "Крокус", а организ...В "Крокусе" были ...

Стало известно, на сколько могут посадить скандального блогера Джавадова

Стало известно, на сколько могут посадить скандального блогера Джавадова

Государственный обвинитель озвучил позицию в челябинском суде.Бывший участник телешоу "Дом-2" и блогер Альфред Джавадов известен челябинцам тем, что посещал заведения общепита и намеренно устраивал там скандалы.

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