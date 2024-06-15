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Царьград

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Готов на всё: Галкин* обыграл самого себя вокруг темы СВО. Ответить придётся сполна

Готов на всё: Галкин* обыграл самого себя вокруг темы СВО. Ответить придётся сполна

Иноагент Максим Галкин* в очередной раз показал, что готов на всё ради безбедной жизни в Израиле. Но так получилось, что лицедей обыграл самого себя на теме СВО, против которой он публично выступает вот уже два года.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Юмор страшная сила,  хорошо смеется тот кто смеется последним... Вот и итог фините ля комедия....
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