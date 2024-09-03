Правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации

Правительство готовится к массовому возвращению участников спецоперации к мирной жизни. Премьер-министр Михаил Мишустин затронул вопрос работы с ними и членами их семей на встрече с главой Социального фонда России Сергеем Чирковым.
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