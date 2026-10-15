Магнитогорский «Металлург» завершил выездную серию победой над минским «Динамо» со счётом 3:1. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил Владимир Ткачёв, а окончательный результат установил Руслан Исхаков, поразив пустые ворота.
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