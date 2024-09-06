Петербуржцы с ограничениями здоровья могут удобно проголосовать более чем на 100 участках

В частности, 64 участка оборудованы специальными трафаретами с применением шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеня Сегодня в Петербурге стартовали выборы губернатора, довыборы депутата Законодательного собрания и муниципальные выборы.
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