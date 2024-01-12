В КХЛ отреагировали на нецензурную брань арбитра в адрес тренера во время матча

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов отреагировал на нецензурную брань судьи Дениса Наумова в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца в матче регулярного чемпионата против «Амура».
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