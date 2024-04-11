Бастрыкин проверит мать с коляской из села под Новосибирском

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль историю с выпавшим из коляски малышом. Предстоит проверить, почему местные жители называют женщину плохой матерью, обвиняют в рукоприкладстве и жадности.
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