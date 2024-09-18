НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну сколько ездил и езжу в поездах, практически постоянно в командировки с 2005 года только в купе то проблемы возника...Пропал дар речи: ...
  • Юрий Ковалев
    Сегодня такой фокус уже не проходит .Купюры в магазина...
  • Сергей Анисимов
    Брехня. Будут принимать наличку. Оплата наличкой в магазине позволяет хозяину скрыть доход и не платить налоги.Купюры в магазина...

Исследование прибрежных апвеллингов в Чёрном море: новые открытия и их значение

Исследование прибрежных апвеллингов в Чёрном море: новые открытия и их значение

Исследование прибрежных апвеллингов в Чёрном море: новые открытия и их значение Ольга ВайленкоВ последнее время специалисты Морского гидрофизического института РАН сделали важное открытие в области изучения прибрежных апвеллингов в Чёрном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх