Исследование прибрежных апвеллингов в Чёрном море: новые открытия и их значение Ольга ВайленкоВ последнее время специалисты Морского гидрофизического института РАН сделали важное открытие в области изучения прибрежных апвеллингов в Чёрном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии