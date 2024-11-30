Вопиющий случай с выяснением отношений с представителями власти в лице полицейских произошел в Краснодарском крае.
"Хозяин земли" из диаспоры решил потягаться с ДПС: В ход пошли крики и угрозы
Комментарии
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Иван Петров
Лучше отдать его туркам, пусть завершат начатое истребление таких "хозяев земли".
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6 час.
СП
Сергей Петраков
Почему они такие борзые? Потому что полицайначальники продажные. Не удивлюсь, если через 2 дня диаспора выкупит его у какого-нибудь полицай майора или оберстполицая.
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4 час.
E
Elka
Выдворить по-любому: с гражданством или без. Такие граждане пусть живут у себя на родине
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2 час.
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