Трамп назвал свою соперницу Хейли пробайденовским кандидатом

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли является "пробайденовским кандидатом", заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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