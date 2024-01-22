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Трамп назвал свою соперницу Хейли пробайденовским кандидатом

Трамп назвал свою соперницу Хейли пробайденовским кандидатом

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли является "пробайденовским кандидатом", заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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