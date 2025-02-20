Песков: Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия и США условились немедленно начать подготовку ко встрече лидеров стран Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии