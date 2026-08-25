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Газета.ру

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Чепа: РФ смогла сохранить масштаб экономики в условиях беспрецедентных санкций

Чепа: РФ смогла сохранить масштаб экономики в условиях беспрецедентных санкций

Российская Федерация смогла сохранить масштаб экономики, перестроить логистику, развивать внутреннее производство и создавать новые возможности для роста, несмотря на огромное количество введенных в отношении страны санкций.

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