Чепа: РФ смогла сохранить масштаб экономики в условиях беспрецедентных санкций

Российская Федерация смогла сохранить масштаб экономики, перестроить логистику, развивать внутреннее производство и создавать новые возможности для роста, несмотря на огромное количество введенных в отношении страны санкций.
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