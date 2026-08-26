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Международный медицинский центр Top Rambam

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Нейропатия: почему немеют и горят стопы и можно ли восстановить нервы

Нейропатия: почему немеют и горят стопы и можно ли восстановить нервы

Вы когда-нибудь чувствовали, что подошвы словно обжигает огнём, хотя вы стоите босиком на холодном полу? Или ловили себя на том, что не чувствуете ступню, когда наступаете на мелкий камешек? А может быть, вы стали чаще спотыкаться и не понимаете, почему ноги словно «ватные»? Если эти ощущения знакомы и появляются регулярно, не спешите списывать их на усталость или неудобную обувь.

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