👩🏻🎨 Исторический центр Алупки украсят шесть муралов К оформлению города подключились крымские, ростовские и пермские художники.
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👩🏻🎨 Исторический центр Алупки украсят шесть муралов К оформлению города подключились крымские, ростовские и пермские художники.