Расчеты БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Красноармейска

Минобороны РФ Расчеты беспилотников "Молния-2" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой "Славянской" бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили пункт управления дронами ВСУ на красноармейском направлении.
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