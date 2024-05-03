Дэвид Кэмерон: Украина имеет право наносить удары вглубь России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал украинские удары по объектам внутри России с использованием поставленного из Британии оружия, заявив, что Киев имеет «право» использовать ракеты из Лондона по своему усмотрению.
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