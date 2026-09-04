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Царьград

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Снимали на телефон: в Кемерове двух человек арестовали за подготовку теракта

Снимали на телефон: в Кемерове двух человек арестовали за подготовку теракта

В Кемерове арестовали двух молодых людей. Они снимали улицу на телефон и готовили теракт.В Кемерове двух молодых людей отправили под стражу за подготовку террористического акта.

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