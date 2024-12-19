RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Какая на хер двустороння дипломатия с УкРуиной? Это типа ПОДЪЕ..КА такая от Орбана? Или он реально верит, что с укрош...Орбан рассказал о...
  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Зеленский фамилья...
  • Людмила Лепаева
    Воровать замучилисьПутин поблагодари...

Рогов: группировке ВСУ под Курахово дали приказ дотянуть до инаугурации Трампа

Рогов: группировке ВСУ под Курахово дали приказ дотянуть до инаугурации Трампа

Украинской группировке под Курахово в ДНР отдали приказ любой ценой продержаться на позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх