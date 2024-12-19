Украинской группировке под Курахово в ДНР отдали приказ любой ценой продержаться на позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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