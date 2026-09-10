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РФ и США «встали на путь развязки» украинского конфликта – депутат Журова

РФ и США «встали на путь развязки» украинского конфликта – депутат Журова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что на сегодняшний день Москва и Вашингтон находятся «на пути» к развязке вооруженного конфликта на Украине.

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