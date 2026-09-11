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Мировое обозрение

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«Взламываем оборону»: Военный рассказал о продвижении ВС РФ к Славянску и Краматорску

«Взламываем оборону»: Военный рассказал о продвижении ВС РФ к Славянску и Краматорску

Российские подразделения выдавливают части ВСУ с занимаемых рубежей в Славянско-Краматорской агломерации, заставляя их откатываться на заранее подготовленные второй и третий эшелоны обороны.

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