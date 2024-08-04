Более 30 домов у столичных вокзалов капитально отремонтируют до конца года

В Москве продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту жилых домов вблизи станций метро. В этом году планируется отремонтировать 36 объектов, в том числе десяти-, девяти- и шестнадцатиэтажные здания.
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