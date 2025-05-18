Фон дер Ляйен назвала предстоящую неделю решающей для украинского конфликта

Предстоящая неделя может стать решающей для разрешения украинского конфликта. Такое заявление сделала 18 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьером Италии Джорджей Мелони.