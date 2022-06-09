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Виктория Исакова обзавелась уникальным браслетом

Виктория Исакова обзавелась уникальным браслетом

На Первом канале стартует детективный сериал «Заключение». Кадр из сериала "Заключение" Предоставлено Первым каналомВ новом детективном сериале «Заключение», показ которого на Первом канале начинается 14 июня, Виктория Исакова носит особый браслет.

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