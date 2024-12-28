Пока вы спали: призыв Пушкова кдатчанам и заявление о ядерном оружии США

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Датская дура Фредериксен примкнула к списку европейских идиотов!
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16 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Кажется, это США угрожают Дании отобрать Гренландию, а не Россия. Почему она не боится америкосов?  Уже капитулировала?
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14 час.
Виктор Луговой
Сдатчане - оне жыж такие сдатчане, ёлы... В рамках древних традиций викингов продержались супротив вермахту адын день, и то харасё, еси цельный... Супротив нас рассчитывают продержаться три дня? Думаю, мы их обманем и просто проигнорируем... еси сами об себе не станут напоминать укусами за лодыжки.
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13 час.

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