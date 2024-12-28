Пока вы спали: призыв Пушкова кдатчанам и заявление о ядерном оружии США

Кажется, это США угрожают Дании отобрать Гренландию, а не Россия. Почему она не боится америкосов? Уже капитулировала?

Виктор Луговой

Сдатчане - оне жыж такие сдатчане, ёлы... В рамках древних традиций викингов продержались супротив вермахту адын день, и то харасё, еси цельный... Супротив нас рассчитывают продержаться три дня? Думаю, мы их обманем и просто проигнорируем... еси сами об себе не станут напоминать укусами за лодыжки.