Житель Наро-Фоминска получил срок за повторную пьяную езду

В Наро-Фоминске вынесен приговор местному жителю, которого повторно уличили в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
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