Задержанного в Петербурге блогера Пророка отпустили из отдела полиции

Уже завтра музыканта вызывают на составление протокола и, вероятно, в суд. Андерграундного музыканта Пророка Санбоя, чей концерт в петербургском клубе ACTION прервали правоохранители, отпустили из отдела полиции.
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