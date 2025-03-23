Татарстан вошел в число российских регионов – лидеров в сфере ИИ

Иннополис Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Новосибирская область.
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