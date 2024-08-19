В Краснодарском крае из-за жары до 39°C МЧС объявило штормовое предупреждение

МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящей жаркой погодой. По имеющимся данным, температура воздуха в ближайшие дни достигнет 39°C выше нуля, на Черноморском побережье — до 37°C.
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