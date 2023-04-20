«Бритье – напряженное занятие»: Рэйчел Макадамс рассказала о своем решении не избавляться от волос на теле

Недавно Рэйчел Макадамс стала героиней новой обложки журнала Bustle. Именно там актриса впервые позировала с небритыми подмышками, не все фанаты оценили это, и поэтому звезда решила лично рассказать о своем решении прекратить брить волосы на теле.