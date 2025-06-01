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В США предрекли итог новых переговоров по Украине

В США предрекли итог новых переговоров по Украине

Бывший аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Ларри Джонсон заявил, что Россия добьется своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле.

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