зимнюю сказку омрачает появление первых жертв гололёда в Петербурге. К врачам приходят первые пострадавшие из-за гололеда петербуржцы.
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зимнюю сказку омрачает появление первых жертв гололёда в Петербурге. К врачам приходят первые пострадавшие из-за гололеда петербуржцы.