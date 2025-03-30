С 1 апреля несколько категорий граждан получат повышенную социальную пенсию

Индексацию социальных пенсий проведут в России с 1 апреля, 30 марта сообщает «Российская газета». Журналисты взяли комментарий у доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина по вопросу повышения социальных пенсий в 2025 году.
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