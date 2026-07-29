БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сами себя запугивают»: в Госдуме ответили, будет ли мобилизация в России в 2026 году

«Сами себя запугивают»: в Госдуме ответили, будет ли мобилизация в России в 2026 году

В Госдуме заявили, что закон об осужденных не связан с мобилизацией Иллюстрация: "Блокнот" На Украине утверждают, что без этого не обойтись.

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