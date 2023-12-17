ВСУ уводят танки Leopard в оборону

Немецкие танки Leopard являются единственными западными танками, которые задействованы в боевых действиях, остальные танки, присланные вроде бы в помощь украинской армии, до фронта так и не доехали – западные партнёры очень болезненно относятся к фото и видео фиксации горящей техники собственного производства.