Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ИДИОТЫ БЮРГЕРЫ... Вот потому вы и  ПРОИГРАЛИ ВОЙНУ , от  РУССКОЙ ,,НЕРЕШИМОСТИ,,  , СМЕКАЛКЕ  и  ОТВАГИ солдата  КРАС..."Россия взять Хер...
  • Гиоргий
    И что это за объект?На Украине уничто...
  • Василий
    Может пора нашим диверсантам  перед завалом входов складов оружием ВСУ заминировать их - если полезут туда, то польза...Бетонные могилы К...

ВСУ уводят танки Leopard в оборону

ВСУ уводят танки Leopard в оборону

Немецкие танки Leopard являются единственными западными танками, которые задействованы в боевых действиях, остальные танки, присланные вроде бы в помощь украинской армии, до фронта так и не доехали – западные партнёры очень болезненно относятся к фото и видео фиксации горящей техники собственного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх