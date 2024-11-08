Live Science: нодозавр из мелового периода обладал 16-сантиметровой броней

Американские палеонтологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили защитный панцирь нодозара (Borealopelta markmitchelli) — крупного травоядного динозавра, жившего около 112 млн лет назад в меловом периоде.
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