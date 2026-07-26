📷⚡️Установка изделия РЭБ «Волна-3М» на вертолёт Ми-8АМТШ обеспечивает постановку прицельных помех в диапазонах L1/L2 GPS, E1/E5 Galileo и B1/B2 BeiDou с мощностью излучения до 200 Вт на канал.
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📷⚡️Установка изделия РЭБ «Волна-3М» на вертолёт Ми-8АМТШ обеспечивает постановку прицельных помех в диапазонах L1/L2 GPS, E1/E5 Galileo и B1/B2 BeiDou с мощностью излучения до 200 Вт на канал.