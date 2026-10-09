ФТС России пресекла многомиллионную коррупционную схему

Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни.
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