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Алкогольное хулиганство в детском саду: сахалинец угрожал ножом сотрудникам

Алкогольное хулиганство в детском саду: сахалинец угрожал ножом сотрудникам

В Долинске житель Сахалинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в детский сад за сыном и угрожал охраннику ножом.

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